В Азербайджане учебу лиц с инвалидностью в учреждениях профобразования будет оплачивать государство

12 марта 2019 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учеба лиц с инвалидностью в государственных учреждениях профобразования будет осуществляться за счет госбюджета. В связи с этим вносится поправка в закон «О правах лиц с инвалидностью», сообщает во вторник Trend.

Согласно поправке, вносимой в ст. 20 закона (образование и профподготовка лиц с инвалидностью), оплата за учебу лиц с инвалидностью за период платного обучения в государственных учреждениях профобразования будет осуществлять за счет госбюджета.

После обсуждений поправка была рекомендована на рассмотрение на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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