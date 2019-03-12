Завтра в Баку будет ветрено

12 марта 2019 13:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром и вечером местами туман, временами усиливающийся юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9, днем - 14-19, в Баку ночью - 6-8, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-65, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, западный ветер в отдельных местах усилится.

Ночью - 5-9, днем - 19-24, в горах ночью - 2-6, днем - 7-12 градусов тепла.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове скорость юго-западного ветра составит 15-18 м/сек, временами с усилением до 20 м/сек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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