В Азербайджане не обнаружен «птичий грипп»

12 марта 2019 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во время мониторингов, проведенных Агентством пищевой безопасности с 25 февраля по первое марта на территории Азербайджана в связи с высокопатогенным «птичьим гриппом», не были обнаружены погибшие птицы, или птицы с признаками данного заболевания, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Мониторинги были проведены при участии специалистов и сотрудников Агентства пищевой безопасности, Института пищевой безопасности, Государственной ветеринарной службы при министерстве сельского хозяйства, министерств экологии и природных ресурсов, здравоохранения.

Во время мониторингов, проведенных в национальных парках и заповедниках на Абшеронском полуострове, в Шабранском, Лянкяранском и Агджабединском районах, а также водно-болотистых местностях и прибрежных территориях республики, были собраны данные по эпизоотической ситуации, исследованы патологические материалы птиц разных видов, взяты пробы крови у домашней птицы в семейных хозяйств. Эти биологические образцы были переданы в Центральную ветеринарную лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности.

В ходе исследований не был обнаружен носитель «птичьего гриппа».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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