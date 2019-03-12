В Азербайджане предложено восстанавливать здоровье доноров за счет государства

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана обнародовало предложения по осуществлению трансплантации органов.

Как сообщает во вторник Trend, заведующая отделом политики социального страхования и клинического кодирования Госагентства Шарафат Исмайлова сказала, что в ходе слушаний по законопроекту касательно трансплантации органов, прошедших в комитете Милли Меджлиса (парламента) по вопросам здравоохранения, подготовлены некоторые предложения для внесения в данный проект.

Так, по словам Исмайловой, работу по изъятию органов из трупа должен осуществлять Координационный центр, который не занимается медицинской деятельностью.

Она добавила, что к делу перевозки органов и тканей, предусмотренных для трансплантации, необходимо привлекать предприятия, имеющие специальную лицензию.

Заведующая отделом сказала, что при включении в список имени человека, ожидающего операцию,он должен быть оповещен о номере в очереди.

Исмайлова отметила, что в законопроект необходимо добавить пункт о запрете на передачу донором органов и тканей за плату .

«В законе отражен запрет на куплю-продажу органов. Но в правилах изъятия органов и тканей для трансплантации (пересадки) у живого донора необходимо отметить, что оплата запрещена. Кроме этого, необходимо добавить пункт, что восстановление здоровья и реабилитация живых доноров после операции будет осуществляться за счет средств государственного бюджета», - сказала Исмайлова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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