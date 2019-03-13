В Азербайджане в связи с праздником Новруз к поездам внутреннего сообщения прицепляются допвагоны

13 марта 2019 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В преддверии праздника Новруз к пассажирским поездам внутреннего сообщения ежедневно прицепляются дополнительные вагоны, сообщает в среду Trend со ссылкой на департамент пассажироперевозок ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В преддверии Новруза и непосредственно в праздничные дни коллектив ЗАО работает в усиленном режиме.

В сообщении департамента выражается просьба к пассажирам приобретать билеты заранее – за 10 дней. Продажа билетов в дополнительные вагоны осуществляется в тот день, когда они будут прицеплены к основному составу.

Напомним, что 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта объявлены в Азербайджане нерабочими днями в связи с праздником Новруз.

Отметим, что в соответствии с резолюцией ООН 21 марта считается Международным днем Новруза.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Иране открыта железная дорога Решт-Казвин
Экономика 6 марта 18:12
Джавид Гурбанов: Экономические связи между Азербайджаном и Ираном еще больше укрепятся
Бизнес 6 марта 16:15
В Баку состоится первая ярмарка "Праздничный поезд", посвященная празднику Новруз
Социум 1 марта 20:00
Джавид Гурбанов: Для повышения эффективности перевозок по Транскаспийскому маршруту существует большой потенциал
Бизнес 27 февраля 17:13
Джавид Гурбанов: Главная задача Азербайджана - повышение безопасности перевозок (ФОТО)
Бизнес 18 февраля 18:31
Приостанавливается движение электричек Баку-Сумгайыт
Бизнес 7 февраля 15:40
Лента новостей
Хорватия активизирует усилия по реализации IAP
Энергетика 13:42
В Турции за день произошло два землетрясения
Турция 13:38
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева направила поздравительное письмо Папе Римскому Франциску
Политика 13:32
В Измире обрушилось депо метро, под завалами есть люди (ФОТО/ВИДЕО)
Турция 13:26
В Джоджуг Марджанлы прошел большой концерт, посвященный празднику Новруз (ФОТО)
Социум 13:26
Завтра в Азербайджане будет до 20 градусов тепла
Общество 13:22
Узбекистан закрыл аэропорты для Boeing 737 MAX
Экономика 13:16
Азербайджан заключил крупные контракты на поставку комбайнов
Бизнес 13:15
Программа развития ООН высоко оценивает меры по развитию сферы ИКТ в Азербайджане
ИКТ 13:14