В Азербайджане в связи с праздником Новруз к поездам внутреннего сообщения прицепляются допвагоны

БАКУ /Trend/ - В преддверии праздника Новруз к пассажирским поездам внутреннего сообщения ежедневно прицепляются дополнительные вагоны, сообщает в среду Trend со ссылкой на департамент пассажироперевозок ЗАО «Азербайджанские железные дороги».
В преддверии Новруза и непосредственно в праздничные дни коллектив ЗАО работает в усиленном режиме.
В сообщении департамента выражается просьба к пассажирам приобретать билеты заранее – за 10 дней. Продажа билетов в дополнительные вагоны осуществляется в тот день, когда они будут прицеплены к основному составу.
Напомним, что 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта объявлены в Азербайджане нерабочими днями в связи с праздником Новруз.
Отметим, что в соответствии с резолюцией ООН 21 марта считается Международным днем Новруза.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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