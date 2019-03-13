В Азербайджане в связи с праздником Новруз к поездам внутреннего сообщения прицепляются допвагоны

БАКУ /Trend/ - В преддверии праздника Новруз к пассажирским поездам внутреннего сообщения ежедневно прицепляются дополнительные вагоны, сообщает в среду Trend со ссылкой на департамент пассажироперевозок ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В преддверии Новруза и непосредственно в праздничные дни коллектив ЗАО работает в усиленном режиме.

В сообщении департамента выражается просьба к пассажирам приобретать билеты заранее – за 10 дней. Продажа билетов в дополнительные вагоны осуществляется в тот день, когда они будут прицеплены к основному составу.

Напомним, что 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта объявлены в Азербайджане нерабочими днями в связи с праздником Новруз.

Отметим, что в соответствии с резолюцией ООН 21 марта считается Международным днем Новруза.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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