ВОЗ оценивает доступность медицинских услуг в Азербайджане

13 марта 2019 15:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), находящиеся в Азербайджане, оценивают существующие преграды для доступности медицинских услуг для детей и подростков, сообщает в среду Trend со ссылкой на офис ВОЗ в Азербайджане.

В связи с этим в Азербайджан прибыла делегация специалистов по репродуктивному здоровью Европейского офиса.

Визит нацелен на то, чтобы в рамках Всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) все люди и сообщества получали высококачественные услуги здравоохранения, в которых нуждаются, не испытывая финансовых трудностей, а также на выявление потенциальных преград.

В рамках визита делегация уже провела встречи в представительствах ЮНИСЕФ, Фонда народонаселения ООН и ВОЗ, Республиканском перинатальном центре, минздраве, Азербайджанском медицинском университете, ознакомилась с условиями в детской поликлинике №5.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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