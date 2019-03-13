В Центре Гейдара Алиева будет показан моноспектакль народного артиста России Евгения Князева «Пиковая дама»

13 марта 2019 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 15 апреля будет показан моноспектакль народного артиста России Евгения Князева «Пиковая дама» по мотивам одноименной повести гениального русского поэта Александра Пушкина, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.

Евгений Князев известный актер российского театра и кино. После окончания учебы в театральной школе он в 1982 году начал работать в Театре имени Е. Вахтангова в Москве, а в 1996 году сыграл в этом театре роль Германа в спектакле «Пиковая дама». Произведение было поставлено Петром Фоменко. Через несколько лет Евгений Князев отказывается от партнера на сцене, и сам создает «Пиковую даму», играя не только в образе Германа, но и исполняя роли Лизы и Графини.

Блестящее исполнение Князева на сцене, где используется минимум декораций, то, как он мастерски оживляет героев, позволят зрителям оказаться под влиянием волшебного творчества Александра Пушкина.

Евгений Князев создал десятки образов на сцене Театра имение Е. Вахтангова, и в то же время сотрудничал с рядом других театров.

В кино он впервые снялся в 1983 году, где дебютировал в эпизодической роли в фильме «Поздняя любовь».

В последствии актер снимался в главных ролях в фильмах, а также создал исторические образы в нескольких экранных произведениях, в 2000-х годах стал сниматься в сериалах.

Евгений Князев с большим мастерством воплотил образы таких исторических личностей, как Вольф Мессинг, Иосиф Сталин, Лев Троцкий, Борис Пастернак.

Евгений Князев завоевал большую зрительскую любовь ролями, сыгранными как в театре, так и в кино.

Билеты на моноспектакль можно приобрести в кассе Центра Гейдара Алиева, на сайте iTicket.az и в пунктах продаж.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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