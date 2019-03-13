В результате землетрясения в Шамахы сильно пострадали более 250 домов

БАКУ /Trend/ - В Исполнительную власть Шамахинского района Азербайджана поступили обращения в связи с ущербом, нанесенным 5126 домам и объектам в результате землетрясения в районе.

Об этом в среду сказал Trend главный архитектор ИВ Шамахинского района Рустам Алиев.

По его словам, на основании поступивших обращений были осмотрены 5113 домов.

«Комиссия, созданная в связи с происшествием, продолжает осмотр домов. По заключению комиссии, 259 из осмотренных до сегодняшнего дня домов находятся в аварийном состоянии, 1156 – подлежат восстановлению, 1965 – нуждаются в ремонте. Состояние 1725 домов комиссия сочла удовлетворительным», - сказал главный архитектор района.

Алиев отметил, что в настоящее время заново отстраиваются дома, которые находятся в аварийном состоянии.

«Три дома уже отстроены и переданы в пользование семьям, строительство семи домов продолжается, также заложен фундамент пяти домов. Строительные бригады начались сносить остальные дома, которые находятся в аварийном состоянии», - добавил Алиев.

Напомним, что пятого февраля в 23:31 по местному времени в 11 километрах юго-западнее Пиргулинской станции – на территории Исмаиллы произошло землетрясение.

По данным Республиканского центра сейсмологической службы, землетрясение ощущалось в эпицентре силой шесть баллов, а в прилегающих районах – 3-5 балла. Разрушения, в основном, отмечены в Шамахинском районе.

Шестого февраля в 02:34 по местному времени в восьми километрах юго-западнее Пиргулинской станции – на территории Исмаиллинского района произошло землетрясение силой три балла.

Еще один подземный толчок был зарегистрирован в 04:25 по местному времени.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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