Управление образования Баку ответит на вопросы касательно приема в первый класс

13 марта 2019 19:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Управление образования городу Баку на своей странице в социальной сети Facebook начало отвечать на волнующие граждан вопросы в связи с приемом в первый класс школ.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление, ответы на вопросы даются в комментариях. Данный процесс продолжится до 15 марта.

Отметим, что 13 марта в Баку начался прием учащихся в первый класс государственных общеобразовательных учреждений на 2019-2020 учебный год.

Согласно приказу министра образования, прием учащихся в первый класс осуществляется посредством электронной системы не только в Баку, но в Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Ширване, Нафталане, Абшеронском, Самухском, Евлахском районах. Прием в первый класс школ детей вынужденных переселенцев, проживающих в этих районах, также проводится посредством электронной системы.

Процесс приема в первый класс общеобразовательных школ осуществляется посредством сайта www.mektebeqebul.edu.az.

Также отметим, что для зачисления детей, обучающихся в дошкольных группах, в первый класс не нужно проходить регистрацию. Дети, обучающиеся в дошкольных подготовительных группах, зачисляются в первый класс посредством создания в системе автоматического электронного запроса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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