МИД Азербайджана подготовил рекомендации для выезжающих за границу граждан

14 марта 2019 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для безопасного путешествия граждан Азербайджана в зарубежные страны подготовлены брошюры с необходимыми рекомендациями и видеоролики, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД.

Эта информация подготовлена по инициативе МИД в рамках проекта азербайджанского представительства Международной организации по миграции (BMqT), являющейся Миграционным агентством ООН.

В брошюрах и в видеороликах приводятся рекомендации по изучению страны или региона до поездки, правила пользования азербайджанским паспортом, правильного составления и представления обращений для получения виз в консульствах и дипломатических представительствах зарубежных стран, советы и полезная информация о важности страхования путешественника и др.

Проект нацелен на поощрение и развитие в обществе понятия «культура путешествия» посредством предоставления необходимых рекомендаций гражданам.

При подготовке брошюр и видеороликов был учтен опыт ряда зарубежных стран, требования азербайджанского законодательства, мнения международных экспертов в данной сфере и другие специфические факторы.

Брошюры и видеоролики размещены на сайте МИД http://mfa.gov.az/content/575

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД: Армения никогда не будет независимой без нормализации отношений с Азербайджаном
Политика 5 марта 12:19
Глава МИД Азербайджана встретился в Женеве с президентом ВЭФ (ФОТО)
Политика 28 февраля 11:45
Стала известна дата визита главы МИД Азербайджана в Иран
Политика 28 февраля 11:29
МИД: Азербайджан поддерживает мирное решение конфликта между Дели и Исламабадом
Политика 28 февраля 11:14
Зарубежные дипломаты посетят Агдамский район Азербайджана и город Нафталан
Политика 27 февраля 12:13
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество (ФОТО)
Политика 26 февраля 22:27
Лента новостей
Европарламент высказался за создание санкционного режима ЕС за нарушение прав человека
Европа 19:09
Следственные органы Азербайджана и Беларуси будут совместно бороться с терроризмом
Общество 19:06
При поддержке Международного банка Азербайджана пройдет первая Бакинская конференция по коучингу и лидерству
Финансы 19:01
Стартовала праздничная кампания AtaBank по депозитным сейфам
Финансы 18:55
Праздничная кампания для компаний и индивидуальных предпринимателей от Azer Turk Bank
Финансы 18:54
Azercell приняла участие в VI Региональном форуме по управлению интернетом (ФОТО)
ИКТ 18:49
Азербайджан может увеличить экспорт топлива в Афганистан (ФОТО)
Энергетика 18:40
СМИ: в афганский город Мазари-Шариф ввели танки из-за перестрелки
Другие страны 18:39
ВБ и ЕС: Узбекистан обладает стабильным и эффективно реализуемым госбюджетом
Бизнес 18:26