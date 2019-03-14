Министр обороны Закир Гасанов посетил созданный на территории командный пункт управления учений

БАКУ /Trend/ - В ходе очередного этапа учений уточнены задачи в штабах, оценена обстановка, приняты решения и поставлены задачи войскам.

Как сообщает Trend со ссылкой на сайт Минобороны, посетив командный пункт управления учений, созданный в полевых условиях, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов проверил организацию боевой деятельности войск.

Побывав на учебных точках, министр обороны поставил задачи по задействованию в учениях боевой техники, вооружения, боеприпасов и личного состава, а также дал соответствующие указания в связи с точным доведением и выполнением задач и распоряжений.

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