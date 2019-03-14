Юсуф Мамедалиев: Баку уже может считаться одним из мировых центров гимнастики

БАКУ /Trend/ - Баку уже может считаться одним из мировых центров гимнастики. Об этом помощник Первого вице-президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Юсуф Мамедалиев сказал, выступая на церемонии открытия в Баку Кубка мира по мужской и женской спортивной гимнастике, сообщает Trend.

Мамедалиев поприветствовал спортсменов и гостей, представляющих 41 страну. «Азербайджан, который гордится высокими результатами своих спортсменов на международных соревнованиях, уже стал также местом, где регулярно проводятся эти соревнования. Автором достижений в сфере спорта Азербайджана, на высоком уровне принявшего у себя за последние несколько лет Европейские игры, Игры исламской солидарности, Гран-при Формулы 1 и другие соревнования, в первую очередь, является Президент Ильхам Алиев. Именно благодаря беспримерной деятельности Президента Азербайджана сейчас в олимпийских центрах, спортивных школах, спортивных клубах, функционирующих во всех регионах республики, для молодежи страны созданы все условия для занятий спортом и повышения своих показателей. Для нас очень отрадно, что гимнастика, не считавшаяся когда-то традиционным видом спорта для нашей страны, сегодня в Азербайджане развивается, что наши спортсмены – мужчины и женщины – успешно представляют Азербайджан на международных соревнованиях в различных видах гимнастики», - сказал он.

Мамедалиев подчеркнул, что благодаря постоянному вниманию и заботе, оказываемым развитию гимнастики Первым вице-президентом Азербайджана, президентом Федерации гимнастики Мехрибан Алиевой, популярность гимнастики среди подростков и молодежи все больше растет, и занимающихся этим видом спорта с каждым годом становится больше. «Именно показателем проявления этого внимания, эффективности деятельности, проводимой по развитию гимнастики в стране, стало то, что Федерация гимнастики Азербайджана заняла первое место в рейтинге Международной федерации гимнастики в 2017 и 2018 годах», - сказал он.

Завотделом Администрации Президента добавил, что Баку уже может считаться одним из мировых центров гимнастики по числу и качеству организации соревнований европейского и мирового масштабов, техническим показателям мест проведения соревнований, организуемых в течение года.

«Только в текущем году в Баку будут организованы семь международных мероприятий по различным видам гимнастики. Наряду с тем, что это для нас большая честь и показатель высокого доверия мировой спортивной общественности, это еще и большая ответственность. Хотел бы заверить, что мы достойно справимся с этой ответственной работой», - сказал он.

Мамедалиев отметил, что одной из отличительных особенностей соревнования, церемония открытия которого проводится сегодня, является то, что оно носит лицензионный характер на Летние Олимпийские игры в Токио. «Пользуясь возможностью, желаю всем гимнастам завоевать право участия в Олимпийских играх, что является самой большой мечтой каждого спортсмена. Спортивные соревнования также предоставляют возможность лучше узнать друг друга, получить информацию о национально-духовных ценностях, культуре наших стран и народов, еще раз ощутить, насколько прекрасен и красочен мир. Уверен, что эти несколько дней, которые вы проведете на древней азербайджанской земле, оставят неизгладимый след в вашей памяти, а достигнутые вами спортивные успехи станут незаменимым вкладом в дело сохранения и развития мира и безопасности, дружбы между народами на планете. Еще раз приветствую вас, желаю каждому успехов, и объявляю Кубок мира по мужской и женской спортивной гимнастике открытым», - сказал Мамедалиев.

(Автор: Джани Бабаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.