Минобразования Азербайджана объявило III грантовый конкурс для педагогических работников

БАКУ /Trend/ - Минобразования Азербайджана объявило III грантовый конкурс по инновациям и развитию в образовании для педагогических работников всех государственных и общеобразовательных учреждений, независимо от их организационно-правовой формы.
Об этом было сказано на пресс-конференции минобразования, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.
Конкурс проводится по шести темам:
- управление образования;
- развитие творческой среды для выявления и поддержки одаренных детей;
- применение современных средств оценки в управлении качества;
- создание системы методических услуг совершенной формы и содержания;
- создание специальных возможностей и условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- пропаганда применения в образовании ИКТ.
Желающие принять участие в конкурсе должны пройти регистрацию на сайте www.grants.edu.az и не позднее 18:00 часов первого апреля, загрузить соответствующие документы на сайт.
Реализация проектов может начаться с первого июня этого года.
Сумма для финансирования предложения проекта не должна быть больше 100 тысяч манатов по категории «Общеобразовательные учреждения», и не более 10 тысяч - по индивидуальной категории.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)
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