Азербайджанский гимнаст Мурад Агарзаев доволен своим выступлением на Кубке мира в Баку

14 марта 2019 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Мурад Агарзаев остался доволен своим выступлением в ходе квалификационного соревнования в вольных упражнениях на ковре на Кубке мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. Об этом спортсмен сказал Trend в четверг после выступления.

«Хорошо оцениваю свое выступление, однако те элементы, которые у меня не получались на тренировках, на соревновании удались очень хорошо, а то, что получалось - здесь немного не удалось. Но я доволен результатом, полученным на квалификации, даже не ожидал такого итога», - сказал спортсмен.

Мурад Агарзаев отметил, что упорно готовился к Кубку мира.

«Конкуренция на соревновании очень сильная. Конечно, я хочу стать первым, но здесь соревнуется много титулованных спортсменов. Свою физическую форму оцениваю положительно», - добавил он.

Гимнаст подчеркнул, что выступать на родной арене намного сложнее, так как на плечи ложится еще большая ответственность.

В Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

В первый день проходят квалификационные соревнования у мужчин в вольных упражнениях на ковре, упражнениях на параллельных брусьях и на кольцах. Женщины будут бороться за путевку в финал в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.

(Автор: Джани Бабаева)

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