В бакинском поселке ремонтируют основную дорогу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На улицах Ордубади и Хуршидбану Натаван в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку стартовали работы по реконструкции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Эти улицы считаются главной дорогой поселка, которая обеспечивает удобный въезд-выезд жителей поселка на Бинагадинское шоссе и проспект Азадлыг, а также на трассу, ведущую от Международного автовокзального комплекса в центр города и в Сумгайыт.

На этих улицах, общей протяженностью 5,2 км и шириной около 16 метров, работы по реконструкции идут в соответствии с составленным графиком и в технологической последовательности.

Агентство продолжает ремонтно-строительные работы на улицах и проспектах, имеющих важное значение в транспортной системе Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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