В больницах Азербайджана предложено создать комитеты инфекционного контроля

14 марта 2019 19:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня во всех больницах Азербайджана необходимо создать комитеты инфекционного контроля и сохранять их функциональность. Так как в случае, если эта функциональность не сохраняется, то множество легкоизлечимых болезней могут принять более тяжелую форму.

Об этом в четверг на слушаниях в Милли Меджлисе (парламенте) на тему «Борьба с туберкулезом в Азербайджане» сказал член парламентского комитета по вопросам здравоохранения Рашад Махмудов.

«Борьба с туберкулезом в Азербайджане ведется на высоком уровне. Но есть некоторые недостатки в борьбе с туберкулезом грудной клетки», - сказал Махмудов.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения также отмечает, что хотя пациент после лечения может выглядеть здоровым, пока образовавшаяся в легких масса не выйдет из организма, у человека в будущем могут возникнуть проблемы со здоровьем.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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