Азербайджанская гимнастка вышла в финал Кубка мира в Баку

14 марта 2019 17:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова вышла в финал Кубка мира по спортивной гимнастике, проводимой в Баку, сообщает в четверг Trend.

В опорном прыжке она набрала 13,966 баллов в квалификационном этапе соревнований, и заняла седьмое место.

С этим результатом Некрасова вышла в решающий этап турнира.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

В первый день проходят квалификационные соревнования у мужчин в вольных упражнениях на ковре, упражнениях на параллельных брусьях и на кольцах. Женщины будут бороться за путевку в финал в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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