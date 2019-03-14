В бакинском метро вновь появятся ретро-вагоны

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинский метрополитен" подготовил план мероприятий в связи с праздником Новруз.

Об этом в четверг сказал Trend руководитель пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

19-20 марта на рельсы вновь будут выпущены ретро-вагоны.

"Состав из ретро-вагонов будет выпущен на рельсы в праздничные дни. Этот состав будет включать вагоны типа "А", произведенные в 1956 году, вагоны типа "В" и произведенные в 1970-х годах вагоны типа "E-J" метрополитена СССР", - отметил Мамедов.

По его словам, в этом году, наряду с концертной программой, также в праздничные дни в метро будет звучать электронная музыка.

"Впервые в метро будут ездить Кёса и Кечал - персонажи, характеризующие уходящую зиму и наступающую весну. Их роли будут исполнять профессиональные актеры", - сказал Мамедов, добавив, что они будут раздавать детям праздничные подарки.

Глава пресс-службы ЗАО сказал, что праздничное мероприятие начнется 19 марта в 14:00 на станции "Ичеришехер".

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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