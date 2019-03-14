В Азербайджане начинается прием в вузы и ссузы

14 марта 2019 22:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявляется прием студентов в вузы и средние специальные учреждения образования на базе полного среднего образования (11 лет) на 2019/2020 учебный год.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центр, прием заявлений в вузы будет проводиться с 15 марта по 15 апреля 2019 года. Для этого абитуриент должен создать «Личный кабинет» на странице ekabinet.dim.gov.az и после этого зайти на сайт ГЭЦ (eservices.dim.gov.az/erizebak/erize), заполнить форму «Электронное заявление абитуриента» и подтвердить его.

Абитуриенты, которые не приняли участие в первом этапе приемных экзаменов (выпускные экзамены для окончивших школу в текущем году) не допускаются ко второму экзамену, а абитуриенты, не принявшие участие во втором этапе, не допускаются к выбору специальности по I-IV группам специальностей.

Первый этап приемных экзаменов для выпускников прежних лет будет проведен 28 апреля.

С полным текстом объявления о начале приема можно ознакомиться здесь.

Прием документов для поступления в средние специальные учебные заведения будет также проводиться с 15 марта по 15 апреля 2019 года. Для этого абитуриент должен создать «Личный кабинет» на странице ekabinet.dim.gov.az и после этого зайти на сайт ГЭЦ eservices.dim.gov.az/erizebak/erize, заполнить форму «Электронное заявление абитуриента» и подтвердить его.

Участие в конкурсе платное.

Абитуриенты для участия в конкурсе сдают приемный экзамен по азербайджанскому или русскому языку (в соответствие с языком обучения), математике и иностранному языку.

С полным текстом объявления о начале приема можно ознакомиться здесь

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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