Сколько автобусов доставили в Баку в прошлом году?

15 марта 2019 09:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году в Баку были доставлены 395 новых автобусов, сообщает Trend.

Из них 300 автобусов были приобретены за счет средств госбюджета, остальные - за счет перевозчиков.

Кроме того, были сданы в эксплуатацию один центр транспортного обмена и один автобусный парк.

В течение года еще пять маршрутных линий были переведены на систему безналичных платежей и тем самым число таких маршрутных линий достигло 25.

Число автобусов, где применяется система безналичных платежей, достигло 503.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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