В Баку прошло мероприятие, посвященное 100-летию органов безопасности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Согласно распоряжению, подписанному в 1997 году общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, посвятившим 25 лет своей содержательной жизни работе в органах государственной безопасности, 28 марта ежегодно отмечается профессиональный праздник сотрудников органов безопасности Азербайджана.

Как сообщили Trend в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, в канун 100-летия создания и профессионального праздника органов безопасности страны в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта состоялось мероприятие, в котором приняли участие начальник СГБ, Национальный герой Азербайджана, генерал-полковник Мадат Гулиев, заместитель генерального секретаря Национального Олимпийского комитета Азер Алиев, олимпийские чемпионы и чемпионы мира, представители спортивного сообщества, педагогический и студенческий коллектив Академии.

Сначала участники с уважением почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили цветы к памятнику. Мероприятие было продолжено в актовом зале академии. После того, как прозвучал Государственный гимн, был показан документальный фильм, рассказывающий о наследии всемирно известного политического деятеля Гейдара Алиева, его заслугах в развитии органов безопасности Азербайджана, а также о внимании и заботе, оказываемых об органах государственной безопасности Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим ВС Ильхамом Алиевым.

Затем в исполнении учеников одиннадцатилетней музыкальной школы номер 12 имени Тофика Гулиева на мероприятии прозвучали азербайджанские народные песни, в том числе любимые песни великого лидера Гейдара Алиева, были исполнены отрывки из произведений национальной и мировой музыкальной классики.

(Текст: Али Гасымов)

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