Новая книга: Академик Рамиз Мехтиев рассматривает период ханств нашей истории в свете документов

БАКУ /Trend/ - История является своего рода переходом, мостом, связывающим прочными узами настоящее и будущее. Не зная прошлого, невозможно перейти к настоящему и будущему. Как первый шаг к изучению прошлого нам необходимо изменить отношение к истории, ее философии и назначению, научиться видеть и понимать больше не внешнюю часть понятий, а их внутреннее содержание.

Эти мысли нашли отражение в только что вышедшей в свет книге руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики, академика Рамиза Мехтиева «Политическое наследие периода ханств нашей истории в свете документов».

Важный научный шаг в направлении оценки периода ханств на основе политических документов

Книга академика Рамиза Мехтиева является важным научным шагом в направлении оценки периода ханств, считающегося одним из самых болезненных и чувствительных этапов истории Азербайджана, на основе неизвестных доселе нашей историографии политических документов. Сборник, включающий в целом 22 оригинальных документа, является фундаментальной исследовательской работой, посвященной политическому анализу и исторической оценке периода ханств. Академик на основе фактов и надежных научных источников, архивных документов выражает отношение к ряду важных проблем периода ханств, которые до сих пор являются предметом серьезных научных споров, событиям и личностям, вносит ясность в вопросы, препятствующие объективной оценке данного исторического этапа. В итоге на основе метода сравнительного и всестороннего научного анализа впервые в нашей историографии период ханств оценивается в новом по своей сути контексте с политической и исторической точек зрения.

В результате исследований автор приходит к такому выводу, что период ханств является одним из важнейших этапов нашей истории с точки зрения его роли в судьбе азербайджанской государственности и народа. Именно в этот период азербайджанская государственность лишилась принципа централизации. Возникновение на созданной в свое время за счет военного гения и политического мастерства сефевидских шахов, особенно Шаха Исмаила Хатаи и Надир шаха, географии, которой азербайджанские тюрки управляли в статусе титульного народа, десятков крупных и мелких феодальных государств, наряду с политическим кризисом, привело к резкому экономическому и культурному спаду. Еще один фактор, актуализирующий период ханств для Азербайджана, заключается в том, что наш народ был разделен надвое именно из-за ошибок того политического периода и до сих пор продолжает жить в разделенном состоянии. Оккупация Россией ханств Северного Азербайджана, неспособность Гаджаров, несмотря на все попытки возвратить их, наконец, подписанные Гюлистанский и Туркманчайский договоры являются важными историческими причинами сложившейся реальности.

В любом случае, история должна быть написана такой, какая она есть, это – основная миссия историков. В этом контексте книга «Политическое наследие периода ханств нашей истории в свете документов» является ценным вкладом в нашу историографию и с первого взгляда привлекает внимание своей фундаментальностью.

22 документа, впервые увидевшие свет на азербайджанском языке, и дорожная карта для историков

Входящие в число 22 документов, впервые представленных азербайджанскому читателю на родном языке, письма Гаджарских шахов народам Азербайджана, а также переписка ханов с российским командованием того периода, отражают исторические реалии. Указ, адресованный в ноябре 1796 года Фатали шахом всему населению Тифлиса, или его письмо в Министерство иностранных дел о предоставлении посольством Ирана в Стамбуле убежища армянам, ответное письмо Джавад-хана князю Цицианову и другие документы имеют большое значение с точки зрения прояснения реальной картины того времени.

Представленные документы сопровождаются соответствующими комментариями и разъяснениями.

Новая книга академика Рамиза Мехтиева также может считаться дорожной картой для ученых-историков. Обращаясь к специалистам данной сферы, он пишет: «Наши историки, философы, литературоведы, культурологи не должны забывать и то, что не следует бояться или опасаться наследия прошлого. Необходимо воспринимать и изучать его таким, какое оно есть, объективно показывать позитивные стороны и недостатки и передавать общественности на основе справедливой оценки. Работая с историческим наследием, на самом деле надо опасаться совершенно другого – если факты, которые мы попытались скрыть по каким-то политико-идеологическим причинам или в силу приверженности либо передали, исказив их суть, впоследствии будут выявлены, это вызовет в обществе разочарование, душевный упадок и психологическое потрясение».

В книге делается ссылка на интересные мысли турецкого историка Ф.Сюмера, ученых-ирановедов и востоковедов М.С.Иванова, К.Э.Босворта, А.Е.Крымского и других, связанные с событиями периода ханств.

История повторяется с еще большей беспощадностью, если из нее не извлечь надлежащего урока

События периода ханств увязываются в работе с современным периодом, что привлекает внимание как еще одно важное достоинство. Автор пишет, что одна из печальных аналогий между периодом ханств и первыми годами нашей независимости связана с утратой земель. Если произвол и сепаратистское поведение ханов привели к оккупации царизмом Северного Азербайджана и переселению армян в Карабах, Нахчыван и Иреван на основании положений Туркманчайского соглашения 1828 года, то ситуация, с которой мы столкнулись в начале 90-х годов минувшего столетия, обернулась захватом армянами при непосредственной поддержке их покровителей Нагорного Карабаха, а также прилегающих к нему 7 районов. Это также доказывает, что история повторяется с еще большей беспощадностью, если из нее не извлечь надлежащего урока.

Академик приходит к выводу о том, что если бы азербайджанские ханы смогли в свое время объединиться и выступить против общего врага единым фронтом, то по всей вероятности наши земли не были бы оккупированы с такой легкостью и в короткий срок.

Приведенные в книге сведения об Ага Мухаммеде шахе Гаджаре, Аббасе Мирзе Гаджаре, Фатали шахе Гаджаре, Карабахском хане Ибрагимхалиле, Гянджинском Джавадхане, Шекинском Селимхане, генерале Павле Цицианове, первой и второй русско-персидских войнах, а также Кюрекчайских договорах доводят до читателя краткую информацию о важных личностях и событиях того времени.

Исследования академика Рамиза Мехтиева, его мысли и суждения, опирающиеся на глубокую логику, ценные рекомендации, а также представленные важные документы позволят устранить многие ошибочные подходы и комментарии, касающиеся периода ханств. Кроме того, они придадут импульс формированию более системного и справедливого подхода к вопросу в азербайджанской историографии и общественной мысли.

Книга рассчитана как на профессиональных историков и источниковедов, так и читателей, интересующихся историей Азербайджана.

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