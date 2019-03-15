В Азербайджане пройдет экзамен по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 17 марта проведет тестовый экзамен в связи с приемом на госслужбу по административным должностям групп AA, AB и AC, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамен пройдет по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28. Регистрация на экзамен продолжится до 17:00 15 марта.

Кандидаты, желающие принять участие в экзамене должны создать «личный кабинет» на сайте ГЭЦ. При создании "личного кабинета" также открывается денежный счет. После этого необходимо пройти регистрацию с помощью услуги «Онлайн-регистрация для участия в тестовом экзамене по приему на государственную службу».

Напомним, что согласно статистическим данным по реестру госслужащих, по группе должностей AA имеется 56 вакантных мест, по группе AB - 419 вакантных мест, по группе AC - 1033 вакантных мест.

Отметим, что успешно сдавшим тестовый экзамен будет выдан сертификат сроком на пять лет.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.