В Азербайджане пройдет экзамен по приему на госслужбу

15 марта 2019 20:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 17 марта проведет тестовый экзамен в связи с приемом на госслужбу по административным должностям групп AA, AB и AC, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамен пройдет по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28. Регистрация на экзамен продолжится до 17:00 15 марта.

Кандидаты, желающие принять участие в экзамене должны создать «личный кабинет» на сайте ГЭЦ. При создании "личного кабинета" также открывается денежный счет. После этого необходимо пройти регистрацию с помощью услуги «Онлайн-регистрация для участия в тестовом экзамене по приему на государственную службу».

Напомним, что согласно статистическим данным по реестру госслужащих, по группе должностей AA имеется 56 вакантных мест, по группе AB - 419 вакантных мест, по группе AC - 1033 вакантных мест.

Отметим, что успешно сдавшим тестовый экзамен будет выдан сертификат сроком на пять лет.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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