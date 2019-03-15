Посол Республики Корея в Азербайджане встретился со спортсменами в рамках Кубка мира FIG по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Республики Корея в Азербайджане Ким Тонг Оп в рамках проходящего в Национальной арене гимнастики в Баку Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике встретился со спортсменами.

14-17 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.

В первые два дня четырехдневных соревнований проходят квалификации, а в последние два дня состоятся финалы. Гимнастам, набравшим на турнире самый высокий балл, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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