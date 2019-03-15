Указ по поводу эксплуатации многоквартирных зданий не затрагивает частные дома - Администрация Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий не затрагивает частные жилые дома. Однако, даны поручения по изучению ситуации в связи с оформлением этих домов.

Об этом в пятницу сказал журналистам главный консультант вспомогательной службы по экономическим вопросам Администрации Президента Азербайджана Фейруз Мустафаев, сообщает Trend.

По словам главного консультанта, некоторые жилые дома были построены в охранных зонах, на территориях, находящихся на балансе отдельных компаний, землях сельскохозяйственного назначения.

"Естественно, что необходимо решить этот вопрос. Для решения проблем, беспокоящих граждан, Президент Ильхам Алиев издает указы. Думаю, в ближайшее время с целью решения данного вопроса будет создана рабочая группа. Скорее всего, будут даны соответствующие поручения по этому поводу", - добавил Мустафаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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