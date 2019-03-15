В Баку продолжается визит делегации Следственного комитета Беларуси (ФОТО)

15 марта 2019 17:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация Следственного комитета Беларуси, возглавляемая председателем структуры Иваном Носкевичем, сегодня посетила Центр Гейдара Алиева, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры.

Белорусской делегации было рассказано о Центре. Знакомство с Центром произвело большое впечатление на членов делегации.

Затем делегация ознакомилась с работой пятого бакинского центра Службы «ASAN».

Отметим, что делегация во главе с председателем Иваном Носкевичем в целях еще большего укрепления рабочих связей с Генеральной прокуратурой Азербайджана находится с визитом в Азербайджане.

Члены делегации Следственного комитета Беларуси посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память основателя современного азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложив венок к его могиле, а также возложили цветы к могиле выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Посетив Аллею Шехидов, члены делегации возложили цветы к могилам наших соотечественников, павших в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей Отчизны, возложили венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем состоялась встреча в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики. Белорусская делегация также побывала в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре и в Управлении по расследованию дел о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры.

Делегация также ознакомилась с культурными и историческими памятниками Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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