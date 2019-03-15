Южнокорейские спортсмены впечатлены Баку - посол

15 марта 2019 17:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Южнокорейские спортсмены, принимающие участие в Кубке мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике, впечатлены Баку и турниром в целом, сказал Trend посол Республики Корея в Азербайджане Ким Тонг Оп.

«Я встретился со спортсменами. Они впечатлены гостеприимством Баку. Они также сказали, что все замечательно и у них нет трудностей», - отметил посол.

Посол подчеркнул, что он впервые на Национальной арене гимнастики в Баку.

«Я очень благодарен Федерации гимнастики Азербайджана за приглашение. Я впервые на этом замечательном стадионе. Также я хочу отметить, что это очень впечатляющий турнир», - сказал он.

Отметим, что 14-17 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.

Гимнастам, набравшим на турнире самый высокий балл, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

(Авторы: Джани Бабаева, Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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