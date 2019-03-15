Указ по поводу эксплуатации многоквартирных зданий не затрагивает частные дома - Администрация Президента Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий не затрагивает частные жилые дома. Однако, даны поручения по изучению ситуации в связи с оформлением этих домов.

Об этом в пятницу сказал журналистам старший консультант вспомогательной службы по экономическим вопросам Администрации Президента Азербайджана Фейруз Мустафаев, сообщает Trend.

По словам старшего консультанта, некоторые жилые дома были построены в охранных зонах, на территориях, находящихся на балансе отдельных компаний, землях сельскохозяйственного назначения.

"Естественно, что необходимо решать этот вопрос. Для решения проблем, беспокоящих граждан, Президент Ильхам Алиев издает указы. Думаю, в ближайшее время с целью решения данного вопроса будет создана рабочая группа. Скорее всего, будут даны соответствующие поручения по этому поводу", - добавил Мустафаев.

Старший консультант отметил, что перед осуществлением процесса оформления частных жилых домов должны быть изучены существующие проблемы по поводу этих домов, затем предлагаться пути решения.

«Для полного изучения проблемы готовятся карты, изучается текущее положение», - добавил Мустафаев.

Старший консультант добавил, что Президент дал поручения как Государственному комитету по вопросам имущества, так и местным органам исполнительной власти, чтобы они сообщили Администрации о проблемах, имеющихся в данной сфере.

Мустафаев отметил, что предложения по оформлению частных жилых домов будут подготовлены за короткий период времени.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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