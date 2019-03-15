В Азербайджане с начала года родилось более 10 тыс. детей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе 2019 года районные (городские) отделы регистрации министерства юстиции зарегистрировали 12369 новорожденных детей, сообщает в пятницу Trend.

На каждые 1000 человек приходится 14,8 детей.

298 из числа родившихся детей - двойня, девять - тройня.

Отметим, что в январе-октябре прошлого года в Азербайджане было зарегистрировано 116 365 новорожденных детей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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