Интерес к "открытой библиотеке" при Национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундова высокий - замдиректора

БАКУ /Trend/ - Интерес к "открытой библиотеке", созданной при Национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундова высокий, ею преимущественно пользуются молодежь и дети. Об этом Trend сказала заместитель директора библиотеки Адиба Исмаилова.

По ее словам, среди посетителей "открытой библиотеки" также иностранцы.

"Для того, чтобы воспользоваться услугами "открытой библиотеки", не нужно проходить регистрацию, поэтому сложно сказать, сколько людей посещает ее в течение года. Однако в целом можно сказать, что число посетителей исчисляется тысячами», - сказала Исмаилова.

Она отметила, что каждый гражданин может сдать в библиотеку книгу. Предпочтение при этом отдается книгам на латинской графике, так как большинство читателей - молодые люди, которые читают на латинской графике.

Исмайлова добавила, что в результате этого проекта создана возможность безвозмездно брать и читать книги, а также меняться ими с другими читателями.

По ее словам, ввиду того, что книги в "открытой библиотеке" постоянно заменяются новыми, ее фонд очень быстро меняется. Она добавила, что в библиотеке не используются книги, находящиеся на учете в Национальной библиотеке.

Замдиректора отметила, что в 2018 году деятельность "открытой библиотеки" была еще более усовершенствована: установлено компьютерное оборудование, создана сеть Wi-Fi для того, что читатели могли воспользоваться электронным каталогом, библиотекой Национальной библиотеки, виртуальной библиотекой азербайджанской литературы, а также другими электронными библиотеками.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Тект: Рауф Гулиев)

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