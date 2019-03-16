В Азербайджане похолодает

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами ночью и утром туман, северо-западный ветер с полудня усилится, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-8, днем - 11-15 градусов тепла, в Баку ночью - 6-8, днем - 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 70-80 процентов, днем - 50-55 процентов.

Преимущественно в западных районах Азербайджана ожидаются дожди. В некоторых местах они будут интенсивными, на горных территориях возможен снег. Западный ветер днем в отдельных местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 5-8, днем - 14-19 градусов тепла, в горах ночью - 0-4, днем - 4-8 градусов тепла.

С вечера 17 марта до вечера 19 марта скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составит 15-20 метров в секунду, местами до 23-25 метров в секунду, 18 марта в некоторых местах Абшеронского полуострова ветер усилится до 28-30 метров в секунду, местами ожидаются дожди. Температура воздуха понизится на 4-7 градусов.

В районах страны с 17 марта до вечера 20 марта временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - мокрый снег, снег, местами интенсивный. Скорость западного ветра временами будет составлять 15-20 метров в секунду, в отдельных местах – 23-28 метров в секунду. Температура воздуха понизится на 5-8 градусов. Есть вероятность увеличения уровня воды в реках.

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