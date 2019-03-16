Интересно наблюдать, как соревнуются гимнасты – юная зрительница Кубка мира в Баку

БАКУ /Trend/ - Наблюдая за тем, как выступают участники Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку, я тоже хочу научиться выполнять сложные упражнения, сказала Trend в субботу юная зрительница соревнований Назанин Теймурова.

"Заниматься спортивной гимнастикой было моим желанием, мне нравится ходить на тренировки. Мечтаю выступать на международных соревнованиях, и в будущем стать олимпийской чемпионкой", - сказала Назанин.

По словам юной зрительницы, она болеет за азербайджанских гимнастов.

"Мне нравится смотреть соревнования, я пришла поболеть за азербайджанских спортсменов. Интересно наблюдать, как они выступают, хочу научиться так же, как они выполнять сложные элементы", - сказала она.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны.

Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году. В первые два дня четырехдневных соревнований прошли квалификации, а в последние два дня проходят финалы.

(Автор: Джани Бабаева)

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