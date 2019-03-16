Ярко, красочно и задорно - Федерация гимнастики Азербайджана провела торжественное мероприятие в честь праздника Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана провела торжественное мероприятие в честь праздника Новруз, сообщает в субботу Trend.

Праздник Новруз - один из самых древних, любимых и веселых праздников в Азербайджане.

Торжественное гулянье у Национальной арены гимнастики прошло ярко, красочно и задорно. В праздновании приняли участие зарубежные спортсмены и представители делегаций, участвующие в проходящем в Баку 14-17 марта Кубке мира по спортивной гимнастике.

Гостей встречала традиционный персонаж Новруза - Бахар гызы (Девушка-весна). Атмосфера на торжестве царила дружеская, мероприятие никого не оставило равнодушным. Зарубежные гости с удовольствием знакомились с традициями и обычаями празднования Новруза в Азербайджане, интересовались историей праздника. Они наслаждались нашей национальной музыкой и танцами. Для участников торжества были приготовлены традиционные праздничные яства, под шатрами на столах лежала хонча со сладостями и фруктами, а рядом располагалось сямяни.

Был зажжен большой костер, который собрал вокруг себя всех участников мероприятия, которые, дружно взявшись за руки, исполнили азербайджанский народный танец «Яллы».

В ходе празднования было сделано огромное количество фотографий, которые навсегда запечатлеют в памяти зарубежных гостей воспоминания о том, как в Азербайджане отмечают праздник Новруз.

Мероприятие подарило гостям много приятных и радостных моментов, невероятных эмоций и незабываемых впечатлений, которые навсегда останутся с ними.

Отметим, что 30 сентября 2009 года праздник Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. 24 февраля 2010 года Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, признав 21 марта Международным днем Новруза.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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