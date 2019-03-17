В Баку определились победительницы Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики определились победительницы Кубка мира по спортивной гимнастике в соревнованиях на бревне.

Первое место с результатом 14,100 баллов заняла Эмма Недов (Австралия), на втором месте – Марин Бойер (14,100 баллов, Франция), на третьем месте с результатом 13,200 баллов - Манна Окути (Япония).

Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова с результатом 11,366 баллов занята седьмую позицию.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

(Автор: Джани Бабаева)

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