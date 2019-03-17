В Баку определились победительницы Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в вольных упражнениях

17 марта 2019 13:46 (UTC+04:00)

Баку /Trend/ - Американская гимнастка Джейд Кэри с результатом 14,600 балов заняла первое место в вольных упражнениях среди женщин на проходящем в столице Азербайджана Кубке мира FIG по спортивной гимнастике.

Второе и третье место заняли представительницы Италии - Лара Мори и Ванесса Феррари с результатом 13,866 баллов и 13,733 баллов соответственно.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

(Автор: Джани Бабаева)

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