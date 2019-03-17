В Бакинском следственном изоляторе № 1 прошло исполнение распоряжения о помиловании (ФОТО)

17 марта 2019 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском следственном изоляторе № 1 пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана в городе Баку также прошло исполнение распоряжения о помиловании, сообщает Trend.

Из Бакинского следственного изолятора № 1 выпущены на свободу шесть заключенных.

Напомним, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании в целом распространяется на 431 человек. Из них 399 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от остальной части наказания.

Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено на 25 лет лишения свободы, двух лиц - на 20 лет лишения свободы. Кроме этого, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек.

От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек.

Среди помилованных 14 иностранных граждан, в числе которых три гражданина Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии, Беларуси.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов)

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