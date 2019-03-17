Сегодня для нас большой праздник, нашей радости нет предела - отец помилованного заключенного

БАКУ /Trend/ - Сегодня для нас большой праздник, нашей радости нет предела. Об этом, как сообщает Trend, сказал отец Черкезова Парвиза 1978 года рождения, осужденного седьмого сентября 2009 года решением суда по тяжким преступлениям Азербайджанской Республики.

Он выразил благодарность от имени своей семьи и родственников Президенту Ильхаму Алиеву за то, что глава государства подарил им эту радость.

"Мой сын был приговорен к 12 годам лишения свободы, отбыл 10 лет своего наказания, и был освобожден от 2 лет. Такие распоряжения были неоднократно, много людей были обрадованы. Сегодня для нас большой праздник, нашей радости нет предела. Выражаю благодарность от имени семьи, родственников господину Президенту Ильхаму Алиеву за то, что подарил нам эту радость", - сказал отец освобожденного заключенного.

Отметим, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании в целом распространяется на 431 человек. Из них 399 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от остальной части наказания.

Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено на 25 лет лишения свободы, двух лиц - на 20 лет лишения свободы. Кроме этого, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек.

От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек.

Среди помилованных 14 иностранных граждан, в числе которых три гражданина Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии, Беларуси.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов)

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