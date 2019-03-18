Бактрансагентство предупредило пассажиров в связи с сильным ветром

БАКУ /Trend/ - В связи со штормовым ветром, начавшимся со вчерашнего вечера, Бакинское транспортное агентство (БТА) усилило контроль на городских улицах, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

Согласно сообщению, проводятся необходимые меры для своевременного выявления и устранения возможных последствий сильного ветра. Поэтому мобильные группы Агентства проводят осмотр дорожных знаков и автобусных остановок.

«Учитывая сложившиеся погодные условия, пассажиры, ожидающие автобус на остановках, должны быть внимательны, пешеходы не должны выходить на проезжую часть дороги на территории Центра пересадки, садиться и сходить только на разрешенных остановках, переходя дорогу, пользоваться установленными пешеходными переходами», - говорится в сообщении.

Агентство просит водителей соблюдать допустимую скорость движения и требования дорожных знаков, находясь в пути.

Напомним, что в настоящее время фактическая скорость ветра составляет 26-27 метров в секунду, а высота волн на Нефтяных Камнях достигает 5,5 метра.

Ранее директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева сказала, что сегодня в течение дня сохранится сильный ветер. Завтра, 19 марта во второй половине дня, ожидается его постепенное ослабление

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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