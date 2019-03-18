МЧС Азербайджана перейдет в праздники на усиленный режим работы

18 марта 2019 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в дни праздника Новруз будет работать в усиленном режиме.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС, согласно приказу министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова, для обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан в праздничные дни, быстрой реакции на все возможные чрезвычайные происшествия в местах проведения праздничных торжеств и других важных объектах, организации работы по оперативному устранению возможных последствий, даны соответствующие поручения структурным отделам и органам министерства.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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