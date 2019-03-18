В Азербайджане, в районах Малого Кавказа увеличились запасы снега

БАКУ /Trend/ - Завершились снегоизмерительные работы, проводимые в четырех направлениях высокогорных территорий Азербайджана.

Об этом в понедельник сказал заместитель директора Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Акбер Аскеров.

Заместитель директора сказал, что в целях прогнозирования течения рек в период половодий, в марте проводится подсчет снежно-водных запасов регионов Большого и Малого Кавказа. Снегоизмерительные работы были проведены по 23 маршрутам в четырех направлениях территории республики.

Руководитель экспедиционной группы Асиф Велиев сказал, что маршруты работ охватили возвышенности на Большом и Малом Кавказе высотой 580–2920 метров и 1000-3000 метров.

Вердиев добавил, что в настоящее время ведутся подсчеты по всем машрутам. После завершения подсчетов будет составлен прогноз полноводности в горных реках страны.

«Прогноз весенней полноводности рек и случаев наводнения в реках имеет большое значение для водопользования в различных целях, в том числе в регулировании уровня воды в водохранилищах, в сбалансированном обеспечении энергопроизводства, орошении и водоснабжении», - добавил Велиев.

Руководитель экспедиционной группы отметил, что согласно предварительным данным запасы снега в Дашкесанском и Гекгельском районах Малого Кавказа увеличились по сравнению с прошлым годом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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