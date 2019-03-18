Температура на территории Азербайджана начнет повышаться с 21 марта

18 марта 2019 17:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Температура на территории Азербайджана начнет повышаться с 21 марта. Об этом сказала директор Национального департамента министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает в понедельник Trend.

По словам директора, с завтрашнего вечера ветер в Баку и на Абшеронском полуострове ослабнет, температура воздуха оставит девять градусов. В отдельных районах Азербайджана, в том числе, в Баку и на Абшеронском полуострове, 20 марта ожидается дождливая погода.

Тагиева добавила, что 21 марта в большинстве районов республики будет очень умеренная весенняя погода, осадков не ожидается, температура будет повышаться.

Днем максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составит 12-14 градусов.

Напомним, что 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта объявлены в Азербайджане нерабочими днями в связи с праздником Новруз.

Весна наступит в стране 21 марта в 01.58 по бакинскому времени.

Отметим, что в соответствии с резолюцией ООН 21 марта считается Международным днем Новруза.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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