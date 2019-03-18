Азербайджан нуждается в молодых специалистах-метеорологах - министерство

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане есть необходимость в молодых специалистах, обучающихся в сфере метеорологии.
Об этом в понедельник сказала пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.
По ее словам, сегодня ведется работа по применению современных технологий в гидрометеорологической службе.
"В этой связи есть необходимость в молодых специалистах в сфере метеорологии. Поэтому призываем молодежь, обучающуюся в сфере метеорологии проявлять интерес к этой сфере, и хотелось бы видеть их среди гидрометеорологов", - добавила Ибрагимова.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)
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