Азербайджан нуждается в молодых специалистах-метеорологах - министерство

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане есть необходимость в молодых специалистах, обучающихся в сфере метеорологии.

Об этом в понедельник сказала пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.

По ее словам, сегодня ведется работа по применению современных технологий в гидрометеорологической службе.

"В этой связи есть необходимость в молодых специалистах в сфере метеорологии. Поэтому призываем молодежь, обучающуюся в сфере метеорологии проявлять интерес к этой сфере, и хотелось бы видеть их среди гидрометеорологов", - добавила Ибрагимова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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