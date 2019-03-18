В Азербайджане предлагается освободить производство и продажу отрубей от НДС

18 марта 2019 23:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане деятельность по производству и продаже отрубей, получаемых при переработке пшеницы, может быть освобождена от налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает в понедельник Trend.

В связи с этим предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Азербайджана.

Отмечается, что отсутствие соответствующей льготы на производство и продажу отрубей, получаемых при переработке пшеницы и используемых в качестве корма в животноводческих комплексах, приводит к увеличению их себестоимости и продажной цены.

Поэтому, для повышения устойчивости цены продукции и обеспечения устойчивого развития животноводства будет целесообразным применять льготы на производство и продажу пшеничных отрубей.

Согласно предлагаемым в Кодекс дополнениям, деятельность по производству и продаже пшеничных отрубей будет освобождена от НДС сроком на два года.

Отметим, что деятельность по импорту и продаже пшеницы, производству пшеничной муки и хлеба с первого января 2017 года освобождена от НДС сроком на четыре года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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