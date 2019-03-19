Азербайджан ввел временный запрет на импорт животноводческой продукции из России

19 марта 2019 12:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Краснокаменском районе Забайкальского края России зарегистрирован ящур, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности.

С целью защиты от острого заразного заболевания крупного рогатого скота Агентство предупредило население: «Всемирная организация здравоохранения ООН выявила ящур в Краснокаменском районе Забайкальского края. Поэтому Главная государственная ветеринарная инспекция Азербайджана временно ввела запрет на импорт животных и животноводческой продукции из Краснокаменского района Забайкальского края РФ. Также для усиления контрольных мер Агентство обратилось в Государственный таможенный комитет в связи с проведением дезинфекции на таможенных погранично-пропускных пунктах транспортных средств, въезжающих в Азербайджан из Забайкалья, или проезжающих оттуда транзитом».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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