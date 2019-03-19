В праздники в Азербайджане будут обеспечены бесперебойные услуги транспорта и связи (ФОТО)

19 марта 2019 15:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В предпраздничные и праздничные дни в Азербайджане Бакинский международный автовокзал будет работать в усиленном режиме. Учитывая плотный пассажиропоток, на линии будут пущены дополнительные автобусы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Министерство дало соответствующие поручения входящим в структуру, а также подчиняющимся, но не входящим в структуру организациям по качественному и бесперебойному обеспечению граждан транспортными, телекоммуникационными, в т. ч. телефонными услугами, услугами интернета, мобильной связи, радио- и телевещания и почтовыми услугами.

В праздничные дни в структурах и подразделениях ведомства будут организованы дежурства, предприняты меры по бесперебойному и качественному обеспечению предоставления услуг транспорта и связи.

В случае возникновения каких-либо проблем в этой сфере граждане могут обращаться на «горячую линию» 1655.

Напомним, что 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта объявлены в Азербайджане нерабочими днями в связи с праздником Новруз.

Отметим, что в соответствии с резолюцией ООН 21 марта считается Международным днем Новруза.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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