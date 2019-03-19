Завтра в Баку будет дождливо

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается дождь, местами сильный, прогнозируется умеренный северо-западный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 80-90 процентов.

В районах Азербайджана в отдельных местах ожидается дождь, в горных и предгорных районах - снег, местами сильный. Днем, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами туман. Порывистый западный ветер.

Ночью 4-7, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 2-6 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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