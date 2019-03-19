В национальном парке Азербайджана зимуют 3-4 тыс. фламинго (ФОТО)

19 марта 2019 22:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Гызылагаджском национальном парке зимуют 3000-4000 фламинго, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов.

Фламинго распространены в Африке, на Кавказе, в Юго-Восточной и Центральной Азии, Южной и Центральной Америке, на средиземноморских побережьях Европы.

В Азербайджане фламинго живут в водных бассейнах Лянкяранской, Кура-Аразской и Самур-Девечинской низменностей, Большом Гызылагаджском заливе, прибрежных водах Каспия, на берегах реки Араз в Нахчыване.

Стабильные места зимовки - Гызылагаджский залив, берега поселка Шихово на Абшеронском полуострове, Девечинский порт, Ширванский заповедник, озера Аггель, Сарысу, а также крупные озера Кура-Аразской низменности.

«Фламинго селятся крупными колониями и строят гнезда на мелководье из растений, ила,сырой земли. Фламинго редко гнездятся в Азербайджане. Массовое гнездование наблюдалось в 1955 году на озере Агчала в Сальянском районе и в Гызыагаджском заливе в 1982 году. Ежегодно на зимовку в Азербайджан прилетают в среднем около16000-18000 фламинго. С целью сохранения фламинго в Гызылагаджском, Ширванском, Абшеронском и Аггельском национальных парках и водно-болотных угодьях организуются заповедники», - говорится в сообщении министерства.

Министерство экологии приглашает всех любителей природы в Гызылагаджский национальный парк полюбоваться на фламинго.

Отметим, что Гызылагаджский национальный парк находится на юго-западном берегу Каспийского моря, на административной территории города Лянкяран, Масаллинского и Нефтчалинского районов в 180 километрах от Баку.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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