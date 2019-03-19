Стали известны места проведения праздничных мероприятий в Баку

БАКУ /Trend/ - Обнародованы места проведения в Баку основных мероприятий по случаю праздника Новруз.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Исполнительную власть города Баку, мероприятия пройдут по 11 адресам: Ясамальский район – Ясамальский парк, улица А.Аббасова; Сабаильский район – поселок Бадамдар, парк Гейдара Алиева; Насиминский район – выход станции метро «Гянджлик», проспект Ф.Хойского, площадь "Гялябя"; Сабунчинский район – поселок Бакиханов, улица Сюльх, парк имени Гейдара Алиева напротив здания Бакинского молодежного центра; Пираллахинский район – поселок Пираллахи, парк Молодежи; Хатаинский район – парк Гейдара Алиева, расположенный рядом с Украинским кругом; Насиминский район – парк имени Рихарда Зорге, участок пересечения проспекта Вагифа с улицей С.Вургуна; Хазарский район – поселок Мардакян, парк Гейдара; Бинагадинский район – парк отдыха имени Гейдара Алиева; Сураханский район – территория Государственного историко-архитектурного заповедника «Храм Атешгях»; Низаминский район – сад Гейдара, Парк бульвар (улица Б.Нуриева); Гарадагский район – поселок Локбатан, парк Гейдара Алиева.

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