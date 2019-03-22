В Азербайджане станет проще воспользоваться строительными услугами

БАКУ /Trend/ - Созданный в Азербайджане Центр территориального планирования и строительства будет оказывать ряд платных услуг, сообщает Trend.

Напомним, что Центр создан распоряжением главы государства от 19 марта 2019 года. Задача Центра – обеспечить эффективную работу в сфере оказания строительных услуг, усовершенствовать существующие механизмы в этой сфере, оказать качества оказываемых услуг, а также сделать эти услуги более доступными для субъектов, действующих в строительном секторе.

Центр будет оказывать следующие услуги:

- предоставление разрешенных параметров для строительства, которое будет вестись на территории города Баку, по запросу заказчика ;

- предоставление заключения по намерению о строительстве в связи с выделением земельного участка, принадлежащего государству;

- определение трасс для системы дорожного и инженерно-коммуникационного обеспечения на административной территории города Баку; проверка представленных на утверждение проектов градостроительного обоснования;

- проверка на соответствие документам в сфере градостроения проектов в сфере строительства: проектов многоквартирных жилых зданий, проектов нежилых зданий, инфраструктурных (дорожное строительство) проектов, проектов технических и инженерных сооружений, проектов инженерно-коммуникационных линий, проектов других объектов;

- проведение осмотра строительных объектов, располагающихся на территории города Баку, в связи с выдачей разрешения на эксплуатацию объекта;

- составление документов в связи с продлением срока разрешения на строительство на административной территории города Баку;

- предоставление копий документов, находящихся в архиве Центра;

- определение соответствия размещения объектов общественного питания без капитальных построек на открытых участках на административной территории города Баку.

(Текст: Али Гасымов)

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