Юношеская сборная Азербайджана сыграла вничью с Россией в отборе Евро-2019

20 марта 2019 21:11 (UTC+04:00)

Футболисты юношеской сборной Азербайджана (игроки 2000 года рождения) не выявили победителя в матче со сверстниками из России в первой игре элитного отборочного раунда чемпионата Европы-2019, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Встреча группы 1, матчи которой проходят в Краснодаре, завершилась вничью – 0:0.

Ранее в среду в другом матче группы сборная Ирландии со счетом 5:0 разгромила команду Румынии, с которой россиянам предстоит провести следующий матч 23 марта.

Победитель квартета получит путевку в финальный раунд чемпионата Европы.

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